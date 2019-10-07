Украина переносит срок отвода военных на Донбассе

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-07T13:09:58+03:00

Причиной стал обстрел в Петровском и селе Золотое

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе срока отвода сил на Донбассе из-за нарушения перемирия. Представитель украинского ведомства приводит данные об обстрелах сразу в нескольких населенных пунктах ДНР – в Петровском и Золотое. Выводить военных, согласно принятому киевскими властями решению, начнут не раньше, чем через неделю после прекращения ведения режима боевых действий в республике.

- Наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период ,- приводит слова Пристайко РИА Новости.

Украинский министр рассчитывает, что ближайшая неделя покажет, серьезно ли стороны относятся к ситуации.

В воскресенье 6 октября группа российских журналистов попала под обстрел в ДНР. Стрельбу организовали со слов свидетелей событий украинские военные.

ИСТОЧНИК KP.RU