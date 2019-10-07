В Берлине экоактивисты перекрыли две площади
Участники акций требуют от правительства сократить выбросы диоксида углерода
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Тысячи экоактивистов перекрыли в Берлине несколько центральных улиц, что привело к блокировке движения общественного транспорта. Полиция через страницы в официальных сетях обратилась к водителям с просьбой объезжать перекрытые участки. У площадей Большая Звезда и Потсдамер-плац, занятых демонстрантами, автомобили стоят в многочасовых пробках. Активисты по сообщениям полиции ведут себя мирно, не считая того, что перекрыли дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU