2019-10-07T14:34:53+03:00
В мире

В Берлине экоактивисты перекрыли две площади

Участники акций требуют от правительства сократить выбросы диоксида углерода
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тысячи экоактивистов перекрыли в Берлине несколько центральных улиц, что привело к блокировке движения общественного транспорта. Полиция через страницы в официальных сетях обратилась к водителям с просьбой объезжать перекрытые участки. У площадей Большая Звезда и Потсдамер-плац, занятых демонстрантами, автомобили стоят в многочасовых пробках. Активисты по сообщениям полиции ведут себя мирно, не считая того, что перекрыли дороги.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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