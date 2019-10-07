У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-07T16:49:55+03:00

В воде могут оставаться десятки людей, их поиски продолжаются

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В понедельник, 7 октября, у берегов итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами. Лодка направлялась в Европу из Ливии через Средиземное море.

На ее борту находились около 50 человек. К настоящему моменту спасатели обнаружили тела 13 человек. Все погибшие - женщины. Еще 22 мигранта удалось спасти, их доставили на Лампедузу.

Продолжается поиск пропавших без вести. Предполагается, что большинство из них — дети.

Итальянские оппозиционеры уже возложили вину за случившееся на действующее правительство, которое недавно вновь открыло порты для перевозящих мигрантов кораблей, передает агентство ANSA.

Сайт kp.ru писал, что еще несколько месяцев назад это практически невозможно. Рим отказывал в проходе через свои территориальные воды судам с беженцами, однако мигранты все равно пытались проникнуть в Европу из-за чего часто погибали.

ИСТОЧНИК KP.RU