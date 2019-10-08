Ученые зафиксировали в России взрыв климатической "бомбы"
Мощный выброс парникового газа был обнаружен во время экспедиции на борту судна «Академик М. Келдыш»
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Томские ученые зафиксировали мощный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой.
Сообщается, что выброс парникового газа был обнаружен во время экспедиции на борту судна "Академик М. Келдыш". Целью экспедиции стало выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты из-за глобального потепления.
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ИСТОЧНИК KP.RU