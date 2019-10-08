Число безработных за три года может удвоиться
Число безработных в России будет постепенно расти. В ближайшие три года количество тех, кто состоит на учете в государственной службе занятости, увеличится почти в два раза. Такие данные отражены в пояснительных записках к бюджету на 2019 -й год и плановый период 2021 -2022 годов.
Несмотря на тревожные прогнозы, реального роста безработицы в правительстве не ожидают, а данный факт объясняют популярностью государственного центра занятости. То есть, сейчас услугами службы пользуются менее 20 процентов населения, в будущем эта доля увеличится до уровня выше трети.
Таким образом к 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. По данным Минтруда, на 24 сентября 2029 года в официальный показатель безработицы в стране на уровне 0,89%.
В планах властей улучшить сервис центров занятости за счет современных технологий. В 16 регионах службы уже начали перестраивать работу по принципам бережливого производства, то есть меньше времени тратится на оформление ненужных бумаг и больше – на решение основной задачи, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU