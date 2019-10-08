Число безработных за три года может удвоиться

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-08T08:10:58+03:00

Число безработных в ближайшие три года может увеличиться в два раза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такие ожидания отражены в пояснительных записках к бюджету на 2019 и последующие годы

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Число безработных в России будет постепенно расти. В ближайшие три года количество тех, кто состоит на учете в государственной службе занятости, увеличится почти в два раза. Такие данные отражены в пояснительных записках к бюджету на 2019 -й год и плановый период 2021 -2022 годов.

Несмотря на тревожные прогнозы, реального роста безработицы в правительстве не ожидают, а данный факт объясняют популярностью государственного центра занятости. То есть, сейчас услугами службы пользуются менее 20 процентов населения, в будущем эта доля увеличится до уровня выше трети.

Таким образом к 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. По данным Минтруда, на 24 сентября 2029 года в официальный показатель безработицы в стране на уровне 0,89%.

В планах властей улучшить сервис центров занятости за счет современных технологий. В 16 регионах службы уже начали перестраивать работу по принципам бережливого производства, то есть меньше времени тратится на оформление ненужных бумаг и больше – на решение основной задачи, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU