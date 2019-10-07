2019-10-07T16:03:25+03:00
Политика

В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии

Анкара планирует начать военную операцию в республике в ближайшее время
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россия надеется на то, что территориальная целостность Сирии будет сохранена, несмотря на проведение турецкими военными операции против боевиков. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле допускают возможность применения Анкарой мер, направленных на обеспечение безопасности в регионе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»
Эксперт объяснил почему США отказались поддерживать Турцию во время спецоперации в Сирии
В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелся пассажирский автобус
Названы самые популярные пластические операции в России
В Кремле рассказали, сообщал ли Трамп Путину о своей позиции по делу Скрипалей
В Берлине экоактивисты перекрыли две площади
В Госдуме прокомментировали план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минздрав допускает возможность запрета вейпов в России через два года
В Кремле считают неприемлемым задержание депутата Юмашевой в США
Украина переносит срок отвода военных на Донбассе
В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии
Эксперт объяснил популярность автомата Калашникова за границей
В Госдуме заинтересовались идеей создания Всероссийской ассоциации автосервисов
Названы самые продаваемые интернет-товары в России
Правительство утвердило долю мигрантов в отраслях экономики
Эксперт прокомментировал американские заявления о количестве российских танков
Украинская прокуратура возбудила дело о «похищении» Саакашвили из ресторана
Эксперт прокомментировал план США по «сдерживанию» России в Черноморском регионе
Минобороны погасит ипотеку погибших военных единым платежом
«Никогда не угрожал женщине»: Люк Бессон отрицает обвинения в изнасиловании
Больше всего в прививках уверены молодежь и пенсионеры