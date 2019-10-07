В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-07T16:03:25+03:00

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Россия надеется на то, что территориальная целостность Сирии будет сохранена, несмотря на проведение турецкими военными операции против боевиков. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле допускают возможность применения Анкарой мер, направленных на обеспечение безопасности в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU