В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Анкара планирует начать военную операцию в республике в ближайшее время
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Россия надеется на то, что территориальная целостность Сирии будет сохранена, несмотря на проведение турецкими военными операции против боевиков. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле допускают возможность применения Анкарой мер, направленных на обеспечение безопасности в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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