В США появились гендерно-нейтральные куклы

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-08T11:05:37+03:00

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В США начали продавать гендерно-нейтральных кукол. Новую линейку запустила компания Mattel. Новинка получила название Creatable World, что в переводе обозначает «Творимый мир».

Игрушка оправдывает название, ее можно трансформировать в любой пол. Кукла может быть мальчиком или девочкой, в зависимости от предпочтений и интересов ребенка.

creatableworld Новая кукла получит два комплекта одежды

В комплекте весь набор для трансформации: два парика, один с коротким волосом «под мальчика», другой с длинным – для девочки. Несколько наборов одежды и аксессуаров.

Помимо этого, у кукол есть еще одно отличие – это цвет кожи. Они представлены в шести вариациях, чтобы избежать обид со стороны представителей той или иной расы, сообщает Пятый канал.

creatableworld Игрушку можно будет легко трансформировать в мальчика или девочку

Ранее данная компания представила еще одну новинку - это легендарная кукла "Барби". За шестьдесят лет, что выпускается игрушка Barbie получили 200 разных профессий, но вот исследователей космоса среди них еще не было. Поэтому очередная кукла будет снабжена набором для покорения космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU