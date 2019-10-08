Роспотребнадзор дал советы по покупкам через Интернет

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-08T11:19:36+03:00

В первую очередь в ведомстве порекомендовали россиянам определить "подлинность" сайта, на котором планируется совершить покупку

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Эксперты Роспотребнадзора объяснили, на что нужно обращать внимание при совершении покупок через Интернет.

Специалисты заявили, что в первую очередь нужно определить «подлинность» сайта, на котором вы хотите совершить свою покупку. На веб-странице подробно должна быть указана вся информация о магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU