В Госдуме выступили с идеей ввести новую систему возрастной маркировки книг
В ближайшем будущем произведения искусства будут обозначаться таким образом: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей»
Изменить размер текста:
Депутаты Государственной Думы предлагают изменить возрастную маркировку произведений литературы, кино и искусства. Данный документ подразумевает введение более общей системы рекомендаций без указания конкретного возраста.
Если поправки большинством голосов утвердят в Госдуме, то произведения искусства будут обозначаться следующим образом: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU