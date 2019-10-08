2019-10-08T12:20:11+03:00
Общество

В Госдуме выступили с идеей ввести новую систему возрастной маркировки книг

В ближайшем будущем произведения искусства будут обозначаться таким образом: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутаты Государственной Думы предлагают изменить возрастную маркировку произведений литературы, кино и искусства. Данный документ подразумевает введение более общей системы рекомендаций без указания конкретного возраста.

Если поправки большинством голосов утвердят в Госдуме, то произведения искусства будут обозначаться следующим образом: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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