Глава СПЧ потребовал, чтобы Тегеран немедленно освободил задержанную журналистку Юлию Юзик

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-08T13:18:32+03:00

Также Совет по правам человека просит иранские власти обеспечить доступ российских дипломатов к гражданке РФ

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Глава СПЧ Михаил Федотов требует от иранского посла Мехди Санаи, чтобы Тегеран освободил ранее задержанную российскую журналистку Юлию Юзик.

Более того, Совет по правам человека просит иранские власти обеспечить доступ российских дипломатов к россиянке, а также предоставить публичное объяснение причин задержания девушки, сообщается на сайте СПЧ.

Напомним, ранее российское посольство в Тегеране сообщило, что Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. А в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт. 2 октября девушка была арестована в отеле.

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ИСТОЧНИК KP.RU