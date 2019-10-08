Новым директором ФСИН стал Александр Калашников

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-08T13:42:04+03:00

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Бывший начальник управления Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю Александр Калашников стал новым директором Федеральной службы исполнения наказаний России.

Такие назначения проводятся по указу президента РФ Владимира Путина, однако на интернет-портале правовой информации документ пока не появился. Зато в разделе "Руководство" на сайте ФСИН уже создали отдельную страницу с именем Калашникова.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU