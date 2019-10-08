2019-10-08T14:32:48+03:00
Общество

В Госдуме заявили, что водителей не станут обязывать устанавливать в машинах "жучки"

Ранее российские СМИ опубликовали материал в котором было заявлено, что страховые компании изменят стоимость ОСАГО если водитель не станет устанавливать в своем автомобиле элементы «умного» страхования
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме заявили, что водителей не станут обязывать устанавливать в машинах "жучки"В Госдуме заявили, что водителей не станут обязывать устанавливать в машинах "жучки"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Государственной Думе заявили, что российских водителей не станут заставлять устанавливать в своих авто специальные "жучки". По словам депутатов, такие новшества в законопроекте отсутствуют и не обсуждаются.

Помимо этого, в Госдуме подчеркнули, что обязать автомобилиста оборудовать свой личный транспорт каким - либо устройством невозможно по законодательству.

Ранее ряд российских СМИ (сайт KP.RU ссылался на "Известия") писали о том, что страховые компании планируют изменить стоимость полиса ОСАГО в том случае, если водитель откажется устанавливать в своем автомобиле элементы «умного» страхования.

Отмечается, что с текстом внесенного в Госдуму законопроекта можно ознакомиться на официальном сайте Государственной Думы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки». Умный прибор будет передавать сведения о скорости передвижения авто и географии поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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