В Госдуме заявили, что водителей не станут обязывать устанавливать в машинах "жучки"
В Государственной Думе заявили, что российских водителей не станут заставлять устанавливать в своих авто специальные "жучки". По словам депутатов, такие новшества в законопроекте отсутствуют и не обсуждаются.
Помимо этого, в Госдуме подчеркнули, что обязать автомобилиста оборудовать свой личный транспорт каким - либо устройством невозможно по законодательству.
Ранее ряд российских СМИ (сайт KP.RU ссылался на "Известия") писали о том, что страховые компании планируют изменить стоимость полиса ОСАГО в том случае, если водитель откажется устанавливать в своем автомобиле элементы «умного» страхования.
Отмечается, что с текстом внесенного в Госдуму законопроекта можно ознакомиться на официальном сайте Государственной Думы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки». Умный прибор будет передавать сведения о скорости передвижения авто и географии поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU