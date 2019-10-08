СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-08T15:16:53+03:00

Песков заявил, что необходимо не определять роль РФ в конфликте на Украине, а помочь его разрешить Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение конфликта на Украине является гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем.

При этом Песков подчеркнул, что Москвы не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.

- Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему, - отметил Песков, пишет "ТАСС".

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал на международном форуме "Минский диалог" следующее: "Не надо после меня говорить, что это [военная митуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский рассказал о планах по прекращению огня на Донбассе. Обмен задержанными украинский президент назвал первым шагом по «разблокированию диалога» между Россией и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU