Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-08T16:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры по 68 параметрам и составило их рейтинг.

В список вошли 49 мессенджеров: 24 для Android и 25 для iOS. Telegram не оказался в их числе, поскольку доступ к нему на территории нашей страны ограничен по требованию Роскомнадзора. В список также не вошли корпоративные мессенджеры и приложения для финансовых транзакций.

Среди параметров для оценки были функциональность, переписка, аудио- и видеозвонки, удобство пользования и безопасность.

Возглавил рейтинг WhatsApp с 4,41 баллов по пятибалльной системе. За ним следуют Viber, Threema, VIPole и Skype. На последних строчках оказались Instagram, Hangouts и Kik.

Что касается показателя безопасности, эксперты отметили, что мессенджеры, позиционирующие себя как приватные, во многом подтвердили такие ожидания: приложения Signal, Threema, Wire, Wickr Me и VIPole имеют баллы по данному критерию выше 4.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитики сервиса Яндекс.Кассы рассказали о росте популярности мессенджеров как канала продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU