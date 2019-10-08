2019-10-08T17:42:26+03:00
Экономика

Медведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостояния

Объём средств Фонда составил 8 триллионов рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостоянияМедведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостоянияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2020 году в России появится дополнительный ресурс для инвестиций - средства Фонда национального благосостояния, объем которого на 1 октября 2019 года составил почти 8 триллионов рублей. Об это сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Глава кабмина заявил о необходимости максимально эффективно использовать данное обстоятельство при подготовке плана дополнительных мер по ускорению экономического роста.

«На 1 октября текущего года объем фонда составил почти 8 трлн рублей. Эти деньги нужно будет использовать с максимальной отдачей и подготовить решения, чтобы эти деньги внесли свой вклад в развитие экономики», - сказал Медведев.

Напомним, что в июне прошлого года Фонд национального благосостояния увеличился на 23,2% по отношению к уровню мая и на 1 июля 2018 года составил 4 трлн 839,26 млрд рублей. Тогда рост произошел после перечисления на счета средств в иностранных валютах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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