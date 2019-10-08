В 2019 году произошло не менее 95 дорожных инцидентов с гироскутерами и самокатами
Только за первые три квартала 2019 года было зарегистрировано 95 дорожных инцидентов с гироскутерами, электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В результате таких аварий погибли два человека. Об в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий Митрошин.
При этом он подчеркнул, что речь идет о данных, которые Госавтоинспекция зарегистрировала как дорожные инциденты, но могли иметь место другие происшествия, случившиеся вне улично-дорожной сети. Они в статистике не учитываются. Так что проблема действительно становится актуальной.
"Нас эта статистика пугает потому что рост большой, хотя с прошлого года прошло всего 9 месяцев", - сказал Митрошин в общении с ведущими программа "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.
Сайт kp.ru писал, что ранее Минтранс и Госавтоинспекция России предложили внести поправки в правила дорожного движения. В ПДД появится термин "средства индивидуальной мобильности", к которому отнесут электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Это позволит ограничить скорость движения таких транспортных средств.
Госавтоинспекция России: в 2019 году произошло не менее 95 инцидентов с гироскутерами и самокатами.Начальник "Научного центра безопасности дорожного движения МВД России" прокомментировал ситуацию со средствами индивидуальной мобильности в эфире Радио "Комсомольская правда"
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ИСТОЧНИК KP.RU