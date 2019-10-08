СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-08T19:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожное движение - достаточно сложный механизм и найти в нем место для нового участника весьма сложно, но необходимо. На настоящий момент пользователи средств индивидуальной мобильности воспринимаются как пешеходы, а потому даже в случае аварии не будут нести ту же ответственность, что водители автомобилей.

"И вот тут надо понять, определив статус пользователя вот этого транспортного средства, какими обязанностями его наделить, какими правами он будет обладать, в том числе перед другими участники дорожного движения", - сказал начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий Митрошин в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

По его словам, Госавтоинспекция поддержала предложенные министерством транспорта поправки в ПДД, которые предусматривают официальное закрепление термина "средства индивидуальной мобильности", однако дойдет ли документ до окончательной редакции в изначальном виде неизвестно. Такая фраза прозвучала в общении полковника с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/736668" frameborder="0"></iframe> Госавтоинспекция: необходимо определить статус пользователей гироскутеров.Полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, какие поправки Минтранс предлагает внести в ПДД

ИСТОЧНИК KP.RU