2019-10-08T19:58:45+03:00
Общество

Госавтоинспекция: необходимо определить статус пользователей гироскутеров

Полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, какие поправки Минтранс предлагает внести в ПДД [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий МитрошинНачальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий МитрошинФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Дорожное движение - достаточно сложный механизм и найти в нем место для нового участника весьма сложно, но необходимо. На настоящий момент пользователи средств индивидуальной мобильности воспринимаются как пешеходы, а потому даже в случае аварии не будут нести ту же ответственность, что водители автомобилей.

"И вот тут надо понять, определив статус пользователя вот этого транспортного средства, какими обязанностями его наделить, какими правами он будет обладать, в том числе перед другими участники дорожного движения", - сказал начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий Митрошин в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

По его словам, Госавтоинспекция поддержала предложенные министерством транспорта поправки в ПДД, которые предусматривают официальное закрепление термина "средства индивидуальной мобильности", однако дойдет ли документ до окончательной редакции в изначальном виде неизвестно. Такая фраза прозвучала в общении полковника с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Госавтоинспекция: необходимо определить статус пользователей гироскутеров.Полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, какие поправки Минтранс предлагает внести в ПДД

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»
Колокольцев: таджикские полицейские помогли изобличить в России банду земляков
Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии
В 2019 году произошло не менее 95 дорожных инцидентов с гироскутерами и самокатами
Правящая партия Украины подготовила проект о легализации медицинской марихуаны
МИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООН
Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на Россию
В Германии разбился истребитель F-16
В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail за запрещенную информацию
Медведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостояния
Онлайн-тестирование в проекте «Билет в будущее» прошли 8024 чувашских школьника
Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Ученый рассказал о пользе открытий нобелевских лауреатов по физике
Мьянма стала потенциальным покупателем российских Су-57
Курды могут объединиться с войсками Асада для борьбы с Турцией
Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров
Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Полиция Гонконга задержала не менее 77 человек за ношение масок
В этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
Песков: Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений