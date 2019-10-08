Госавтоинспекция выступила против жестких запретов в части электросамокатов

СЕГОДНЯ 20:22 2019-10-08T20:29:39+03:00

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Начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России", полковник полиции Дмитрий Митрошин считает, что проблема установления контроля за движением средств индивидуальной мобильности была несколько "раздута". Такое заявление он сделал в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Сейчас такой хайп поднят вокруг этой темы, на мой взгляд, проблема сильно, не то чтобы надумана, просто здесь надо понимать, что проблема имеет четко выраженный сезонный характер, а страна у нас преимущественно северная", - сказал полковник полиции, обсуждая ситуацию с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он подчеркнул, электросамокаты и гироскутеры пользуются популярностью в основном в крупных населенных пунктах, где есть возможность на них ездить - это, прежде всего, мегаполисы и южные, курортные города. А потому говорить о сильном увеличении количества таких средств передвижения - довольно преждевременно.

"Предел насыщения когда-то наступит, и я не думаю, что количество средств индивидуальной мобильности увеличится в разы. Они уже сейчас достаточно доступны, и те люди, которые хотели, кому это удобно, кому возможности позволяли приобрести, они их, наверное, уже приобрели", - предположил Митрошин.

По его словам, в распространении таких мобильных средств есть даже свои преимущества, поэтому Госавтоинспекция вовсе не собирается их запрещать.

"Мы противники жестких запретов. Ведь распространение этих средств индивидуальной мобильности, оно, как ни странно, льет воду на мельницу безопасности дорожного движения", - сказал начальник научного центра.

Дмитрий Митрошин пояснил, что если предложить человеку недорогую удобную альтернативу автомобилю, то он с удовольствием ей воспользуется. А вероятность попадания в ДТП сокращается в разы.

Однако опасность все равно существует. Сайт kp.ru писал, что только с начала 2019 года в результате дорожных инцидентов с гироскутерами, электросамокатами и моноколесами погибли два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/736671" frameborder="0"></iframe> В Госавтоинспекции выступили против жестких запретов в части средств индивидуальной мобильности.Начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о плюсах средств индивидуальной мобильности

ИСТОЧНИК KP.RU