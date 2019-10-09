2019-10-09T00:08:13+03:00
В мире

Турецкий эксперт: Анкара вошла в Северную Сирию, только чтобы сражаться с террористами

Об этом политолог Онур Синан Гюзалтан заявил в беседе с «КП» [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Анкара вошла в Северную Сирию, только чтобы сражаться с террористамиАнкара вошла в Северную Сирию, только чтобы сражаться с террористамиФото: REUTERS
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Как рассказал в беседе с «КП» специалист по международному праву и колумнист газеты «Айдинлик» Онур Синан Гюзалтан, недавний ввод турецкого контингента на север Сирии не является «оккупацией» и направлен лишь на борьбу с терроризмом:

— Военная операция Турции на севере Сирии в полной мере легитимна. Она направлена исключительно против «Курдской рабочей партии» (РКК), «Отрядов народной самообороны» (YPG) и других террористических организаций, действующих в данной местности [вопрос о том, является ли РКК «террористической группой» дискуссионен и оспаривается в ряде источников — прим. ред.], но ни в коем случае не против мирных жителей, — полагает собеседник «КП».

Напомним, в понедельник Анкара после объявления об уходе с этой территории американских военных начала собственную войсковую кампанию в данном регионе Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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