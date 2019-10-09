2019-10-09T10:00:34+03:00
Происшествия

Под видом благотворительной организации в России действовали сторонники террористов

Через фонд в Сирию направлено свыше 6 миллионов рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Улицы Алеппо - столицы одного из крупнейших регионов Сирии. в 2018 году город освободили от боевиков при поддержке российской авиацииУлицы Алеппо - столицы одного из крупнейших регионов Сирии. в 2018 году город освободили от боевиков при поддержке российской авиацииФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Сотрудники ФСБ разоблачили «благотворительную организацию», которая поддерживала запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Филиалы благотворительного фонда действовали в девяти регионах страны. В общей сложности в организации состояло порядка ста сторонников террористов.

Как сообщили ТАСС в ФСБ, действовали сторонники террористов на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области.

Действовала банда с помощью социальных сетей и мессенджеров. Деньги они собирали якобы на благотворительные цели, на самом деле крупные суммы уходили в поддержку террористов - в Сирию всеми филиалами организации направлено порядка 6 миллионов рублей.

- Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж, - сообщили в ФСБ.

Задержали двух участников организации. Среди членов "благотворительного фонда" были участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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