2019-10-09T11:55:26+03:00
Общество

Медведев заявил о старте новой программы по развитию сельских территорий

Цель госпрограммы сделать жизнь на селе такой же комфортной, как в городе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев сообщил о новой программе по развитию сел в РоссииДмитрий Медведев сообщил о новой программе по развитию сел в РоссииФото: РИА Новости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы жизнь в села была не менее комфортной, чем в городе. Он сообщил о запуске новой государственной программы по поддержке отдалённых территорий. Заявление сделано на агропромышленном форуме «Золотая осень» 9 октября.

- Со следующего года стартует новая государственная программа, в которой мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории - в общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, - приводит слова премьер-министра РИА Новости.

При этом Дмитрий Медведев признает, что программа потребует больших затрат и усилий. В селах зачастую нет собственных строительных или дорожных компаний, поэтому организации придется привлекать из более крупных городов, что будет несколько дороже, чем если бы строили в городе, где расположена фирма.

Сайт kp.ru писал о документе подписанном Дмитрием Медведевым о развитии села. Проект рассчитан до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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