Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии
В телефонном разговоре президенты Турции и России, Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили готовящеюся операцию турецких Вооруженных сил по созданию зоны безопасности в Сирии. Они отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в распространенном по итогам переговоров коммюнике канцелярии турецкого лидера.
«Наш президент подчеркнул, что планируемые к востоку от реки Евфрат в Сирии военные действия поспособствуют установлению мира и стабильности, а также политическому процессу в Сирии», - сообщается в турецком коммюнеке.
Напомним, накануне турецкий лидер заявил о готовности начать военную операцию по созданию зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. В среду, 9 октября, после телефонного разговора с Путиным, Эрдоган сообщил, что Анкара ввела свои войска на территория САР.
ИСТОЧНИК KP.RU