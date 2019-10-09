Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-09T16:28:52+03:00

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В телефонном разговоре президенты Турции и России, Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили готовящеюся операцию турецких Вооруженных сил по созданию зоны безопасности в Сирии. Они отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в распространенном по итогам переговоров коммюнике канцелярии турецкого лидера.

«Наш президент подчеркнул, что планируемые к востоку от реки Евфрат в Сирии военные действия поспособствуют установлению мира и стабильности, а также политическому процессу в Сирии», - сообщается в турецком коммюнеке.

Напомним, накануне турецкий лидер заявил о готовности начать военную операцию по созданию зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. В среду, 9 октября, после телефонного разговора с Путиным, Эрдоган сообщил, что Анкара ввела свои войска на территория САР.

ИСТОЧНИК KP.RU