Bloomberg: Турецкие войска вошли в Сирию

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-09T14:37:14+03:00

Военные готовятся к операции по созданию зоны безопасности к востоку от реки Евфрат

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Турецкие военные пересекли границу на северо-востоке Сирии. Такую информацию опубликовал в среду 9 октября Bloomberg со ссылкой источник в правительстве Турции. Границу пересекла небольшая группа военных в двух точках, недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-аль-Айн.

Несколько дней назад состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции. После чего стало известно, что Анкара самостоятельно будет проводить спецоперацию в Сирии по созданию там зоны безопасности. Белый Дом подтвердил, что участвовать в операции не будет и возлагает всю ответственность за захваченных террористов на Турцию. В Пентагоне считают, что операция в Сирии несет "угрозу для самой Турции".

Государственное турецкое телевидение TRT сообщает, что переброс военных продолжается.

Курды направили военные группы в ответ на сообщения о пересечении турками границы Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU