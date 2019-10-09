Bloomberg: Турецкие войска вошли в Сирию
Турецкие военные пересекли границу на северо-востоке Сирии. Такую информацию опубликовал в среду 9 октября Bloomberg со ссылкой источник в правительстве Турции. Границу пересекла небольшая группа военных в двух точках, недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-аль-Айн.
Несколько дней назад состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции. После чего стало известно, что Анкара самостоятельно будет проводить спецоперацию в Сирии по созданию там зоны безопасности. Белый Дом подтвердил, что участвовать в операции не будет и возлагает всю ответственность за захваченных террористов на Турцию. В Пентагоне считают, что операция в Сирии несет "угрозу для самой Турции".
Государственное турецкое телевидение TRT сообщает, что переброс военных продолжается.
Курды направили военные группы в ответ на сообщения о пересечении турками границы Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU