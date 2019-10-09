Путин уволил своего советника Сергея Глазьева

СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-09T18:22:19+03:00

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В среду, 9 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности советника главы государства по экономическим вопросам Сергея Глазьева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента РФ», - говорится в указе.

Ранее, 1 октября, Глазьев был утвержден на должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, которую ранее занимала Татьяна Валовая. Сайт kp.ru сообщал, что пост освободился в конце мая после того, как экс-министра назначили главой офиса ООН в Женеве.

Напомним, 16 августа в пресс-службе Евразийской экономической комиссии сообщили о проекте решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по кандидатуре Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК. Его кандидатура была одобрена главами правительств на заседании межправсовета, 9 августа в Чолпон-Ате.

ИСТОЧНИК KP.RU