2019-10-09T20:43:10+03:00
В мире

Трамп приказал военным США не вмешиваться в турецкую операцию в Сирии

Ранее американский лидер заявил, что «глупые бесконечные войны» для Вашингтона закончены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп приказал военным США не вмешиваться в турецкую операцию в СирииТрамп приказал военным США не вмешиваться в турецкую операцию в СирииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным не вмешиваться в военную операцию Турции по созданию зоны безопасности в Сирии.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военные источники, после авиаударов турецких ВВС сирийские курды запросили помощи у Вашингтона. Однако положительного ответа не получили, и глава Белого дома приказал военным США не вмешиваться в конфликт.

Однако пресс-службой Белого дома сообщили, что США не поддерживают турецкую операцию в Сирии и считают ее «плохой идеей».

Напомним, в среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии после этого американский лидер назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой Вашингтона и заявил, что «глупые бесконечные войны» для США закончены.

Отметим, что днем ранее Трамп пообещал, что Вашингтон не бросит сирийских курдов и продолжит оказывать им материальную помощь и поставлять оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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