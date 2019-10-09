Трамп приказал военным США не вмешиваться в турецкую операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным не вмешиваться в военную операцию Турции по созданию зоны безопасности в Сирии.
Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военные источники, после авиаударов турецких ВВС сирийские курды запросили помощи у Вашингтона. Однако положительного ответа не получили, и глава Белого дома приказал военным США не вмешиваться в конфликт.
Однако пресс-службой Белого дома сообщили, что США не поддерживают турецкую операцию в Сирии и считают ее «плохой идеей».
Напомним, в среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии после этого американский лидер назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой Вашингтона и заявил, что «глупые бесконечные войны» для США закончены.
Отметим, что днем ранее Трамп пообещал, что Вашингтон не бросит сирийских курдов и продолжит оказывать им материальную помощь и поставлять оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU