Абхазия снимает временные ограничения на пересечение границы с Грузией

СЕГОДНЯ 23:17 2019-10-09T23:17:41+03:00

В МИД РФ заявили, что российская сторона подняла на Женевских дискуссиях вопрос втягивания Грузии в НАТО

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Абхазия в о время раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье сообщила о снятии временных ограничений на пересечение границы с Грузией. Они были введены ранее по соображениям безопасности.

При этом в российском ведомстве подчеркнули, что РФ подняла на Женевских дискуссиях вопрос втягивания Грузии в НАТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU