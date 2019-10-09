Абхазия снимает временные ограничения на пересечение границы с Грузией
В МИД РФ заявили, что российская сторона подняла на Женевских дискуссиях вопрос втягивания Грузии в НАТО
Изменить размер текста:
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Абхазия в о время раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье сообщила о снятии временных ограничений на пересечение границы с Грузией. Они были введены ранее по соображениям безопасности.
При этом в российском ведомстве подчеркнули, что РФ подняла на Женевских дискуссиях вопрос втягивания Грузии в НАТО.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU