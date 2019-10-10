2019-10-09T23:43:39+03:00
В мире

Хамид Карзай рассказал, почему признал Крым частью России

Об этом экс-президент Афганистана сообщил в эксклюзивном интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Хамид КарзайХамид КарзайФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

В интервью «КП» экс-президент Афганистана Хамид Карзай рассказал о причинах, которыми он руководствовался, признавая Крым частью России после событий весны 2014 года:

— Мы в правительстве Афганистана приняли данное решение, исходя из двух причин. Первая — мы исторически воспринимали Крым в таком качестве. В годы Советского Союза он был административно передан Украине (решением «волюнтариста» Хрущева в 1954 году — ред.) — но теперь, с изменением ситуации, Россия имела полное право «перепровозгласить» свой суверенитет над полуостровом. Западные страны, конечно, подобное решение не поддерживали. Но я посоветовался с коллегами, с членами нашего правительства — и мы подумали о второй, не менее важной причине. Россия — наша давняя соседка, которая исторически вовлечена в непростые афганские дела и сейчас является одним из главных факторов стабильности в Афганистане. Мы хотели бы видеть Россию сильной, какой её и делает Крым, — подчеркнул Карзай.

Полную версию интервью, которое гость из Центральной Азии дал нам на полях дискуссионного клуба «Валдай», читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хамид Карзай допустил вхождение «Талибана» в правительство Афганистана
Вооруженные силы Турции нанесли удары по 181 "объекту террористов" в Сирии
Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против Турции
В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные начали наземное наступление в Сирии
Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов в Сирии
"Как же это убого!": Трамп раскритиковал Байдена, который ранее призвал объявить президенту США импичмент
На юго-востоке Москвы рейсовый автобус врезался в газопровод
Абхазия снимает временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Напавший на синагогу в немецком городе Галле вел видеотрансляцию
Меркель и Зеленский согласились, что выполнены условия для встречи в «нормандском формате»
В США арестован экс-сотрудник разведслужб за передачу секретных данных СМИ
Опубликовано видео начала операции турецких войск в Сирии
Путин оценил работу ЦИК во время избирательной кампании 2019 года
Трамп приказал военным США не вмешиваться в турецкую операцию в Сирии
В Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушение ПДД
Зеленский признал отсутствие формулы по возвращению Крыма
«Умные счетчики» могут начать ставить в домах во время капремонта