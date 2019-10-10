Хамид Карзай рассказал, почему признал Крым частью России

СЕГОДНЯ 01:15 2019-10-09T23:43:39+03:00

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В интервью «КП» экс-президент Афганистана Хамид Карзай рассказал о причинах, которыми он руководствовался, признавая Крым частью России после событий весны 2014 года:

— Мы в правительстве Афганистана приняли данное решение, исходя из двух причин. Первая — мы исторически воспринимали Крым в таком качестве. В годы Советского Союза он был административно передан Украине (решением «волюнтариста» Хрущева в 1954 году — ред.) — но теперь, с изменением ситуации, Россия имела полное право «перепровозгласить» свой суверенитет над полуостровом. Западные страны, конечно, подобное решение не поддерживали. Но я посоветовался с коллегами, с членами нашего правительства — и мы подумали о второй, не менее важной причине. Россия — наша давняя соседка, которая исторически вовлечена в непростые афганские дела и сейчас является одним из главных факторов стабильности в Афганистане. Мы хотели бы видеть Россию сильной, какой её и делает Крым, — подчеркнул Карзай.

Полную версию интервью, которое гость из Центральной Азии дал нам на полях дискуссионного клуба «Валдай», читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU