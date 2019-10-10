В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные начали наземное наступление в Сирии
В ведомстве сообщили, что действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии"
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Армия Турции начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. В Минобороны страны сообщили, что действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии".
Позже стало известно о том, что курдские отряды, которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии", сообщили, что отразили наступление турецких военных на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка.
При этом представитель СДС Мустафа Бали заявил, что на данный момент наступления нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU