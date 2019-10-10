Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против Турции
Также американской стороной предлагается введение визовых ограничений в отношении высокопоставленных чиновников
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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американские сенаторы предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Также предлагается ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных турецких чиновников.
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ИСТОЧНИК KP.RU