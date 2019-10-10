Вооруженные силы Турции нанесли удары по 181 "объекту террористов" в Сирии
Ранее Анкара объявила о начале проведения на севере сирийской стороны новой военной операции под названием "Источник мира"
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ВС Турции за несколько часов новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии нанесли мощные удары по 181 "объекту террористов".
При этом курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" сообщили, что войска Турции нанесли авиаудар по тюрьме. В ней содержатся боевики террористической группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU