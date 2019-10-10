Виталий Кличко обвинил Киевсовет в саботаже
Мэр Киева заявил, что депутаты отказываются принимать важные для города решения
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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Киевсовет в откровенном саботаже. Политик также заявил, что депутаты отказываются принимать важные для столицы решения.
- За последние пять лет Киевский городской совет был одним из самых успешных советов на Украине по принятию решений, никогда не было блокирований, все депутаты работали, - посетовал Кличко.
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ИСТОЧНИК KP.RU