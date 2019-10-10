Трамп заявил, что "поговорит" с супругой дипломата США, которая сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 01:57 2019-10-10T01:57:34+03:00

Ранее женщина улетела в США, а власти Британии требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что с супругой американского дипломата, которую подозревают в участии смертельного ДТП в Британии, "поговорят".

Ранее женщина улетела в США, при этом власти Британии требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU