Трамп заявил, что "поговорит" с супругой дипломата США, которая сбила мотоциклиста
Ранее женщина улетела в США, а власти Британии требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что с супругой американского дипломата, которую подозревают в участии смертельного ДТП в Британии, "поговорят".
Ранее женщина улетела в США, при этом власти Британии требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании.
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ИСТОЧНИК KP.RU