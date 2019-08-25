Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний

СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-25T05:23:45+03:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (в центре) с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит Фото: REUTERS

Такое заявление премьер-министр Соединенного Королевства сделал на саммите G7 во Франции [фото]

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Британский премьер Борис Джонсон воспользовался присутствием президента США Дональда Трампа на саммите лидеров стран «Большой семерки» во Франции и призвал Штаты отменить торговые ограничения для компаний из Соединенного Королевства.

«Для британских компаний в США все еще остаются серьезные, но совершенно необъяснимые препятствия», - заявил он.

«Существуют обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что на сегодняшний день слишком много ограничений», - приводит слова Джонсона агентство France Presse.

Президент США Дональд Трамп с французским коллегой Эммануэлем МакрономФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство торговыми отношениями США с Евросоюзом, однажды даже заявил, что европейские союзники «обдирают» Америку «больше, чем Китай». В начале июля вашингтонская администрация объявила о намерении ввести новые пошлины на товары из ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU