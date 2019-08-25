Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Британский премьер Борис Джонсон воспользовался присутствием президента США Дональда Трампа на саммите лидеров стран «Большой семерки» во Франции и призвал Штаты отменить торговые ограничения для компаний из Соединенного Королевства.
«Для британских компаний в США все еще остаются серьезные, но совершенно необъяснимые препятствия», - заявил он.
«Существуют обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что на сегодняшний день слишком много ограничений», - приводит слова Джонсона агентство France Presse.
Президент США Дональд Трамп с французским коллегой Эммануэлем МакрономФото: REUTERS
Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство торговыми отношениями США с Евросоюзом, однажды даже заявил, что европейские союзники «обдирают» Америку «больше, чем Китай». В начале июля вашингтонская администрация объявила о намерении ввести новые пошлины на товары из ЕС.
ИСТОЧНИК KP.RU