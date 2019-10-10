Пять мирных жителей погибли во время военной операции Турции на севере Сирии
Сообщается, что десятки мирных жителей были ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы
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В пресс-службе "Сирийских демократических сил" сообщили, что по меньшей мере пять мирных жителей погибли в Сирии во время турецкой военной операции.
Также сообщается, что десятки жителей были ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы.
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ИСТОЧНИК KP.RU