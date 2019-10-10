КНР и США не достигли прогресса по торговому соглашению

СЕГОДНЯ 05:35 2019-10-10T05:35:13+03:00

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Китайские СМИ сообщают, что представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по вопросам торгового соглашения.

Сообщается, что делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ планирует покинуть Вашингтон после первого дня переговоров, хотя изначально планировалось, что консультации продлятся два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU