2019-10-10T05:35:13+03:00
В мире

КНР и США не достигли прогресса по торговому соглашению

По данным китайских СМИ, делегация Китая отказалась обсуждать вопрос принудительной передачи технологий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Китайские СМИ сообщают, что представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по вопросам торгового соглашения.

Сообщается, что делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ планирует покинуть Вашингтон после первого дня переговоров, хотя изначально планировалось, что консультации продлятся два дня.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24