Трамп убежден, что власти Китая действовали бы в Гонконге жестче, если бы не торговая сделка с США
Китайские власти действовали бы гораздо жестче по отношению к протестующим в Гонконге, если бы не опасались, что в случае применения ими насилия Соединенные Штаты откажутся от торгового соглашения с КНР. Таким мнением президент США Дональд Трамп поделился с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
«Я думаю, что если бы не торговые переговоры, у Гонконга были бы более серьезные проблемы. Я думаю, что было бы больше применения насилия. Я действительно считаю, что Китай хочет заключить соглашение», - заявил он.
Трамп добавил, что градус накала страстей в Гонконге «очень сильно снижается благодаря тому, что я делаю в сфере торговли».
Кроме того, он сообщил, что запланированный на начало сентября очередной раунд торговых переговоров с Пекином никто не отменял, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что если китайские власти применят силу по отношению к демонстрантам в мятежном мегаполисе, им будет гораздо сложнее договориться с Вашингтоном по торговым спорам.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что если китайские власти применят силу по отношению к демонстрантам в мятежном мегаполисе, им будет гораздо сложнее договориться с Вашингтоном по торговым спорам.
ИСТОЧНИК KP.RU