2019-08-31T06:48:27+03:00
Политика

Трамп убежден, что власти Китая действовали бы в Гонконге жестче, если бы не торговая сделка с США

Глава Белого дома сообщил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином состоится в сентябре
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Китайские власти действовали бы гораздо жестче по отношению к протестующим в Гонконге, если бы не опасались, что в случае применения ими насилия Соединенные Штаты откажутся от торгового соглашения с КНР. Таким мнением президент США Дональд Трамп поделился с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Я думаю, что если бы не торговые переговоры, у Гонконга были бы более серьезные проблемы. Я думаю, что было бы больше применения насилия. Я действительно считаю, что Китай хочет заключить соглашение», - заявил он.

Трамп добавил, что градус накала страстей в Гонконге «очень сильно снижается благодаря тому, что я делаю в сфере торговли».

Кроме того, он сообщил, что запланированный на начало сентября очередной раунд торговых переговоров с Пекином никто не отменял, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что если китайские власти применят силу по отношению к демонстрантам в мятежном мегаполисе, им будет гораздо сложнее договориться с Вашингтоном по торговым спорам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что если китайские власти применят силу по отношению к демонстрантам в мятежном мегаполисе, им будет гораздо сложнее договориться с Вашингтоном по торговым спорам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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