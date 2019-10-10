2019-10-10T12:43:57+03:00
Происшествия

Возле аэропорта в австрийском Линце прогремел взрыв

По меньшей мере два человека были тяжело ранены [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После взрыва возник пожарПосле взрыва возник пожарФото: скриншот с видео
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Утром в четверг, 10 октября, недалеко от аэропорта в австрийском городе Линц прогремел взрыв. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения, еще трое пострадали лишь слегка.

Согласно данным WZ, инцидент произошел в одном из помещений мусороперерабатывающего завода. После взрыва здание загорелось. К тушению были привлечены 13 пожарных бригад.

О пропавших без вести не сообщалось. Причины случившегося пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Австрии. Жертвой инцидента стал один человек, еще один получил травмы.

Само здание предприятия не получило серьезных повреждений. Пожарные быстро потушили возникшее возгорание. Угрозы жизням и здоровью населения также не возникло.

Неподалёку от аэропорта австрийского Линца произошёл взрыв.9 человек ранены, 3 в тяжёлом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU

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