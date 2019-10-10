Возле аэропорта в австрийском Линце прогремел взрыв
Утром в четверг, 10 октября, недалеко от аэропорта в австрийском городе Линц прогремел взрыв. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения, еще трое пострадали лишь слегка.
Согласно данным WZ, инцидент произошел в одном из помещений мусороперерабатывающего завода. После взрыва здание загорелось. К тушению были привлечены 13 пожарных бригад.
О пропавших без вести не сообщалось. Причины случившегося пока неизвестны.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Австрии. Жертвой инцидента стал один человек, еще один получил травмы.
Само здание предприятия не получило серьезных повреждений. Пожарные быстро потушили возникшее возгорание. Угрозы жизням и здоровью населения также не возникло.
Неподалёку от аэропорта австрийского Линца произошёл взрыв.9 человек ранены, 3 в тяжёлом состоянии
ИСТОЧНИК KP.RU