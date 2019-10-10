Аналитик: торговая война США и Китая ударит по ценам на нефть
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что торговая война между США и Китаем может ударить по мировым ценам на нефть.
Уже сейчас в мире ощущаются колебания и, скорее всего, эта тенденция будет укрепляться в будущем.
- Думаю, что американцы делают ставку во-первых, на рост добычи сланцевой нефти, во-вторых, что будет продолжаться торговая война между США и Китаем. И если так, то мировое производство нефти будет снижаться. Конкретно для России ничего страшного здесь нет, у нас бюджет сверстан из 40 с небольшим долларов за баррель, так что мы заведомо рассчитываем на негативный сценарий, - комментирует ИА «НСН» аналитик.
Эксперт так же напомнил, что сегодня цена за баррель нефти составляет 60 долларов, что дает нашей стране возможность формировать дополнительные резервные фонды.
Ранее в США предсказали падение цен на нефть. По подсчетам экономистов и аналитиков Штатов, до конца года стоимость снизится до 59 долларов, а во втором квартале 2020 года составит 57 долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU