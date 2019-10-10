Лавров: Россия будет добиваться начала диалога Турции и Сирии

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-10T13:32:37+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран-участниц СНГ заявил, что Москва будет добиваться установления диалога между Сирией и Турцией. Дипломат уверен, что такая мера отвечает интересам обеих сторон.

Фраза прозвучала на фоне начала проведения военной операции на приграничной территории САР. Сайт kp.ru писал, что Анкара хочет зачистить от курдов 30-километровую зону к востоку от Евфрата и заселить ее беженцами.

Лавров подчеркнул, что в Москве понимают озабоченность Турции безопасностью своих границ и настаивают на урегулировании ситуации в рамках заключенного с Сирией аданского соглашения от 1998 года.

"Поэтому сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и САР - у нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон, и одновременно будем договариваться о том, чтобы налаживались контакты между Дамаском и курдскими организациями", - сказал министр, отвечая на вопросы СМИ. Трансляция велась на странице ведомства в ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU