Расследованием роли Киева в крушении МН17 займется независимая организация
Нидерланды вступили в переговоры с Украиной относительно проведения расследования роли Киева в крушении малайзийского лайнера МН17 в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел западноевропейского государства Стеф Блок.
По его словам, установлением истины займется независимый следственный орган. Власти Нидерландов получат от организации уже итоговый отчет.
"Отчет будет передан правительству и парламенту Нидерландов", - пояснил Блок во время совместного брифинга с главой украинского МИД Вадимом Пристайко.
Киев пообещал содействовать расследованию, передает РИА Новости.
Напомним, что малайзийский Boeing был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года Международная следственная группа назвала виновниками случившегося троих россиян и одного украинца.
Сайт kp.ru писал, что власти самой Малайзии таким выводам не доверяют и считают расследование предвзятым. Именно поэтому было решено создать нейтральный орган для выяснения обстоятельств трагедии.
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17.
ИСТОЧНИК KP.RU
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