Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-10T16:45:50+03:00

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В Пенсионном фонде РФ спрогнозировали увеличение страховой пенсии. Как отметил глава ведомства Антон Дроздов к 2022 году пенсия неработающих пенсионеров может вырасти с 16,4 до 18,3 тысяч рублей. Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что такая прибавка была заложена в программу пенсионной реформы.

«Все это уже закреплено в законодательстве. Все просчитано до 2024 года, предполагается, что средняя пенсия повысится до 20 тысяч рублей. Вопрос единственный в том, как поведет себя инфляция. Этого никто в законодательстве прописать не может. Однако мы видим, что она оказывается меньше, чем ожидалась, следовательно, реальный рост пенсии оказывается больше, чем планировал Пенсионный фонд изначально», - цитирует эксперта ИА НСН.

В сентябре сообщалось, что Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений. По данным ведомства, изменения нужны в связи с низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме уже одобрили эту инициативу и назвали ее своевременной.

ИСТОЧНИК KP.RU