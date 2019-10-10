2019-10-10T17:58:27+03:00
Общество

Отстающим регионам России выделят 100 миллиардов рублей

Сумму распределят на пять лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виталий МуткоВиталий МуткоФото: REUTERS
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Отстающие регионы получат в ближайшие пять лет 100 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. В число отстающих попали десять субъектов страны: Калмыкия, Республика Алтай, Карелия, Псковская область, Тува, Чувашия, Курганская область, Алтайский край, Адыгея и Марий Эл. Регионы названы на июньской встрече главы минэкономразвития Максима Орешкина с Владимиром Путиным.

Регионы показали низкий уровень социально-экономического развития. На дополнительные средства из федерального бюджета планируется решить «наиболее острые проблемы», существующие на этих территориях: в том числе ремонт дорог, реформирование службы первичной медицинской помощи.

- Все федеральные ведомства получили задачу провести приоритизацию в национальных проектах, которые реализуют в этих регионах. И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд рублей на ближайшее пять лет на финансирование наиболее острых проблем, - приводит слова Виталия Мутко ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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