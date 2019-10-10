Зеленский объяснил, почему не может закрыть сайт «Миротворец»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-10T18:12:01+03:00

Владимир Зеленский сказал, что не хочет вмешиваться в работу СМИ и сайтов Украины Фото: REUTERS

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Владимир Зеленский на пресс-конференции объяснил журналистам, почему не вмешивается в работу сайта «Миротворец». Он уверен - организация «должна сама исправлять свои ошибки».

- Это неправильно - президенту сказать, чтобы закрыли сайт, - приводит слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины заявил, что глава государства не должен вмешиваться в работу сайтов и СМИ в целом, «это неправильно». Он готов рассматривать такие вопросы только в одном случае – когда организация нарушила закон.

Зеленский признался, что не знает, кто сейчас руководит сайтом "Миротворец". В одном он уверен точно - это не замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко:

- Мы с ним разговаривали. Он сказал: я вышел, - ответил на вопрос журналистов Владимир Зеленский.

Напомним, "Миротворец", как сообщали СМИ, создан именно Геращенко. Авторы портала создали некую базу, куда заносили личные данные всех, кто, по мнению радикальных националистов, является врагом их Украины. Сюда, кстати, попала даже жена Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU