Жену Зеленского внесли на «Миротворец»

Скандально известный депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко попал в неприятную историю. В свое время он приобрел известность не только из-за чрезвычайно оригинального телосложения, исключительных навыков по вылизыванию тарелок в ресторанах, но и как организатор и вдохновитель еще более скандально известного сайта «Миротворец». Ресурса, на который заносили личные данные всех, кто, по мнению радикальных националистов, является врагом их Украины. Некоторые из тех, кого занесли на «Миротворец», вскоре после этого были убиты, как, например, Олесь Бузина.

В последнее время депутат Геращенко, по совместительству – советник главы МВД, кардинально изменился. И не только внешне, изрядно похудев. Как и его шеф, еще недавно ярый сторонник действующего (пока еще) главы государства Петра Порошенко, Геращенко, что называется, переобулся в прыжке. Но если Аваков старается хотя бы внешне придерживаться нейтралитета, то Геращенко не просто в открытую перешел на сторону Зеленского, а позволил себе целый ряд язвительных и издевательских выпадов в адрес Порошенко.

И вот теперь Антон Геращенко влип в очередную скандальную неприятность, поскольку его соратники по «Миротворцу» внесли на сайт в раздел «Чистилище» без пяти минут первую леди Украины – жену Владимира Зеленского Елену. Они разыскали на ее странице в соцсети репост сообщения канала «Life Новости» от 2014 года, в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных.

- Присылайте видео: передвижение украинских войск. Длительность не менее 1 минуты – 15 тыс. рублей, - говорилось в том сообщении. Теперь Елена Зеленская присутствует на этом портале как враг Украины с формулировкой: «Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила». Кроме того, сообщается, что Елена Зеленская является конечным бенефициаром целого ряда компаний, в том числе, и активов в зарубежных офшорах, среди которых ООО «Студия Квартал – 95», ООО «Зелари Фиш», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Сама «героиня» публикации в ответ на многочисленные вопросы журналистов по поводу своего поста с просьбой прокомментировать сообщение «Миротворца» ответила, что «глупость не комментирует». Напомним, что в эту субботу на Украине действует «День тишины», когда запрещена любая предвыборная агитация, как «за», так и «против» любого из кандидатов. И, хотя это сообщение о внесении на «Миротворец» Елены Зеленской формально не нарушает законодательные нормы: всем понятно, что это одна из акций «черного пиара» против соперника Петра Алексеевича.

Вряд ли эта информация окажет какое-либо воздействие на электорат Зеленского на голосовании во втором туре. Многие эксперты не раз уже отмечали, что Украина сейчас голосует даже не за Зеленского, а против Порошенко. И никакой компромат на соперника занимающего (пока еще) пост президента Петра Порошенко не в силах перебить эту тенденцию.

Но как после этого скандала из неприятной для него ситуации будет выкручиваться Антон Геращенко, и удовлетворится Зеленский просто его извинениями?

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