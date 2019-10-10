Турецкие военные уничтожили 174 «террориста» в Сирии

СЕГОДНЯ 20:40 2019-10-10T20:40:16+03:00

Об этом сообщает министерство обороны Турции

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В ходе турецкой спецоперации в Сирии уничтожено 174 «террориста». Данные приводит министерство обороны Турции. Глава ведомства Хулуси Акар лично следит за ходом операции «Источник мира», которая началась 9 октября. Турецкие военные перешли границы Сирии к востоку от реки Евфрат.

Власти Турции называют спецоперацию антитеррористической, цель ее – создать на границе в государством «территорию безопасности», свободную от террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU