Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны. Об этом со ссылкой на норвежские СМИ сообщает 360tv.ru. Отказ продиктован желанием руководства Норвегии «избежать эскалации напряженности».
Напомним, в СМИ появилась информация о якобы спецоперации российского спецназа в Норвегии. Позже посольство России выступило с опровержением. В министерстве иностранных дел подобные публикации назвали провокацией и желанием сделать из России в представлении у норвежцев страну-агрессора.
- В результате более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО, - сказано в госбюджете Норвегии.
Изначально Норвегия, как страна-участник НАТО выступала за создание общей системы противоракетной обороны.
ИСТОЧНИК KP.RU