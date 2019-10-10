2019-10-10T22:22:08+03:00
В мире

Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России

Власти не стали размещать противоракетный щит, несмотря на то, что являются страной-членом НАТО
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Норвегии отказались от размещения противоракетной системы НАТОВ Норвегии отказались от размещения противоракетной системы НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны. Об этом со ссылкой на норвежские СМИ сообщает 360tv.ru. Отказ продиктован желанием руководства Норвегии «избежать эскалации напряженности».

Напомним, в СМИ появилась информация о якобы спецоперации российского спецназа в Норвегии. Позже посольство России выступило с опровержением. В министерстве иностранных дел подобные публикации назвали провокацией и желанием сделать из России в представлении у норвежцев страну-агрессора.

- В результате более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО, - сказано в госбюджете Норвегии.

Изначально Норвегия, как страна-участник НАТО выступала за создание общей системы противоракетной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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