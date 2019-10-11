Трамп считает, что Штаты могут стать посредником в переговорах между курдами и Турцией
Также американский лидер заявил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против турецкой стороны
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у Штатов есть три варианта действий. Один из главных - посредничество в переговорах между Турцией и курдами.
При этом Трамп отметил, что Америка может пойти на очень жесткие меры относительно санкций против турецкой стороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU