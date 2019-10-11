Трамп считает, что Штаты могут стать посредником в переговорах между курдами и Турцией

СЕГОДНЯ 00:08 2019-10-11T00:08:15+03:00

Также американский лидер заявил, что США могут пойти на очень жесткие меры относительно санкций против турецкой стороны

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у Штатов есть три варианта действий. Один из главных - посредничество в переговорах между Турцией и курдами.

При этом Трамп отметил, что Америка может пойти на очень жесткие меры относительно санкций против турецкой стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU