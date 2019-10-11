NASA планирует продолжить сотрудничество с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщил, что партнерство с Россией, - это "очень хорошо и крайне важно"
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Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Штаты рассчитывают на продолжение сотрудничества с Роскосмосом. Партнерство в первую очередь необходимо для доставки астронавтов на МКС до начала собственных пилотируемых полетов США.
Также глава американской корпорации подчеркнул, что партнерство с Россией, - это "очень хорошо и крайне важно".
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ИСТОЧНИК KP.RU