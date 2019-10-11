Турецкие военнослужащие захватили две курдские деревни на севере Сирии
После полуночи границу в направлении Телль-Абьяда пересекли части ВС Турции
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СМИ сообщают, что турецкие военнослужащие в четверг, 10 октября, очистили от сирийских курдов две деревни к западу от приграничного города Сирии Телль-Абъяд.
В районе самого Телль-Абьяда с утра в четверг наблюдалось затишье. Однако после полуночи границу в направлении Телль-Абьяда пересекли части Вооруженные силы Турции.
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ИСТОЧНИК KP.RU