"Ъ": В РФ водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-11T06:28:43+03:00

Данный приказ уже приняли в министерстве, и теперь он находится на регистрации в Минюсте

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В Минздраве сообщили, что в медкомиссию для получения водительских прав введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина. Именно он указывает на хронический алкоголизм.

Издание "Коммерсантъ" сообщает, что соответствующий приказ уже приняли в министерстве. Теперь он находится на регистрации в Минюсте.

- Документ подготовлен в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ, - отметили в Минздраве.

Сообщается, что нововведение коснется также и тех, кто претендует на возврат водительских прав по окончании срока лишения. Отмечается, что приказ Минздрава согласовывался с МВД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года. Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что уже больше 5 тысячи автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов обязательного страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU